Roma: Russo (Colosseo), sfregio atto gravissimo, manca educazione

- Lo sfregio avvenuto al Colosseo "è un atto gravissimo. Credo manchi un'educazione, una formazione al rispetto del Patrimonio. Chi scrive sui monumenti ovviamente non ha avuto un'educazione nei confronti del nostro Patrimonio culturale e dei Beni culturali che rappresentano la nostra memoria. Tra l'altro siamo in un sito Unesco, quindi stiamo parlando del patrimonio dell'umanità". Così Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, nel corso di un intervista al programma "Menabò", su Rai Radio1. "Si tratta - ha aggiunto - di persone che non hanno avuto a scuola, nella famiglia, un'educazione che porti al rispetto. Al rispetto poi anche di sé stessi. Stiamo facendo di tutto per rintracciare questa persona", ha concluso Russo.(Com)