Pd: Leodori, ricompattiamo fronte opposizione nel Lazio, attenzione su Pnrr

- Da ora in poi "è necessario saldare il fronte dell'opposizione alla giunta Rocca, provando a ricompattare le opposizioni su temi e punti programmatici, con la ricostruzione di un'alternativa di governo che torni a farci percepire come una forza credibile e competitiva". Lo ha detto il neo eletto segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori, nel corso dell'insediamento della nuova Assemblea regionale del Pd Lazio, in corso a Spazio Novecento all'Eur. "Scaldiamo la discussione intorno al Pnrr, rendiamola comprensibile: nuove infrastrutture, nuovi ospedali, nuovi asili nido e scuole. In altre parole la modernizzazione dell'Italia - ha spiegato -. E poi c'è un altro tema su cui noi non possiamo non far sentire la nostra voce e il nostro no: la riforma dell'autonomia differenziata. Una riforma che, se attuata - ha aggiunto -, rischia di generare significative differenze tra le diverse Regioni italiane, penalizzando in particolar modo quelle già oggi più deboli".(Rer)