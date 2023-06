Droga: Pianese (Coisp), lotta a stupefacenti e organizzazioni criminali sia priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla droga, e ancora di più quella alle organizzazioni criminali che con la droga accumulano enormi capitali che poi investono in attività commerciali e industriali apparentemente lecite, “deve essere la priorità di uno Stato che voglia davvero difendere i suoi cittadini”. Lo dichiara in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. “L’emergenza legata alle sostanze stupefacenti è sempre più preoccupante: solo nel 2022 sono morte di overdose 298 persone. L’allarme sociale è, peraltro, particolarmente alto per i più giovani, esposti a una narrazione che minimizza gli effetti dell’uso della droga. Il risultato è l’ulteriore abbassamento dell’età in cui si inizia a fare uso di stupefacenti, scesa tra gli 11 e i 14 anni. In Italia, sempre nel 2022, sono state sequestrate 75 tonnellate di droghe, un dato che dimostra da un lato il grande lavoro svolto dalle Forze di Polizia e, dall’altro, l’enorme quantità di droga che si riversa sulle nostre strade. È dunque fondamentale che le istituzioni non abbassino mai la guardia”, conclude. (Rin)