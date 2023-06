Medio Oriente: Israele approva la costruzione di 5.700 case negli insediamenti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo di pianificazione di Israele ha approvato la costruzione di 5.700 unità abitative aggiuntive per i coloni ebrei in Cisgiordania, nonostante le pressioni statunitensi per fermare l'espansione degli insediamenti che Washington vede come un ostacolo alla pace con i palestinesi. Lo riferiscono i media israeliani. Dall'inizio dell'anno, il governo di estrema destra al potere ha dato il via libera alla costruzione di 13.056 case, un record rispetto ai dati degli ultimi anni. Il precedente record risaliva al 2020, quando il governo aveva autorizzato la costruzione di 12.159 case. Nel 2022, anno in cui Israele è stato governato da un governo di unità nazionale più moderato, erano state approvate 4.427 unità abitative. La decisione di oggi avviene mentre in Cisgiordania ci sono scontri quasi quotidiani tra gruppi armati e militari israeliani, oltre agli episodi di violenza avvenuti negli insediamenti o nei dintorni tra coloni israeliani e palestinesi. (Res)