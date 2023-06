Russia: Biden, monitoriamo la situazione, non siamo coinvolti in alcun modo nelle tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione in Russia, dopo le recenti tensioni tra le autorità di Mosca e la compagnia paramilitare Wagner fondata da Evgenij Prigozhin. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che il Consiglio per la sicurezza nazionale lo sta aggiornando ogni ora su eventuali sviluppi. “Abbiamo detto chiaramente che non siamo coinvolti in alcun modo negli ultimi avvenimenti: quello che sta succedendo è un problema interno alla Russia”, ha detto, aggiungendo che “è ancora troppo presto per trarre conclusioni su quello che potrebbe succedere”. (Was)