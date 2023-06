Pd: Foschi, per segreteria Roma priorità a giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'elezione del segretario del Pd romano "lascio la libertà ai circoli di scegliere chi vogliono come rappresentanti, ho dato solo delle indicazioni di priorità: giovani e donne". Lo ha detto il candidato a segretario del Pd a Roma, Enzo Foschi, a margine dell'insediamento della nuova Assemblea regionale del Pd Lazio, in corso ora allo Spazio Novecento all'Eur. "Non presento una lista con nomi e cognomi prestabiliti ma lascio la libertà ai circoli di scegliere chi vogliono come rappresentanti, ho dato solo delle indicazioni di priorità: giovani e donne - ha spiegato -. Questa è la prima novità, l'altra - ha aggiunto - è che con una candidatura unica forse possiamo approfondire una volta per tutte i temi del partito, invece di misurarci al nostro interno sui contenuti". Ad ogni modo "anche se sono l'unico candidato l'elezione si farà" perché "per l'elezione del segretario di federazione non si fanno le primarie, votano solo gli iscritti e si vota circolo per circolo - ha sottolineato -. Si vota perché comunque potrebbero non votarmi, e in quel caso si ricomincerebbe tutto da capo".(Com)