Ue: Urso, estrarre materie prime significa rispettare l’ambiente

24 luglio 2021

- Estrarre materie prime in Europa significa “rispettare l’ambiente”, grazie agli elevati standard dell’Ue per il settore. È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro che ha tenuto oggi a Berlino con il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e con il ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità digitale francese, Bruno Le Maire. Altrove, come in Congo o in Cina, la produzione di tali beni vuol dire “violentare l’ambiente”, ha proseguito Urso. (Geb)