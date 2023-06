Droga: Trancassini (Fd'I), protesta di Magi vergognosa, no rispetto per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La protesta dell’onorevole Magi al convegno in occasione della giornata mondiale contro le droghe è stata vergognosa. Interrompere l’intervento conclusivo del premier per avere visibilità è un’inaccettabile mancanza di rispetto per la democrazia. Fratelli d’Italia ribadisce senza se e senza ma la sua ferma contrarietà all’utilizzo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti e insieme a tutte le Istituzioni porteremo avanti questa battaglia. Le droghe fanno male e come hanno spiegato anche i ragazzi nelle comunità di recupero non esistono distinzioni tra quelle pesanti e quelle leggere perché tutte le droghe rovinano la vita di chi le assume. Finalmente questo Governo ha il coraggio di non restare indifferente di fronte a questa emergenza mettendo in campo politiche che promuovono l'educazione alla legalità e a uno stile di vita sano, la prevenzione e la sensibilizzazione tra i giovani”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. (Com)