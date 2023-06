Pd: Foschi, candidatura unica a Roma è segno di forza e non di debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura unica come segretario del Pd di Roma "è un segno di forza e non di debolezza del partito". Lo ha detto il candidato a segretario del Pd a Roma, Enzo Foschi, a margine dell'insediamento della nuova Assemblea regionale del Pd Lazio. "Io non sono stato sollecitato come candidatura dall'alto ma la proposta viene da 70 segretari di circolo che hanno sottoscritto l'appello per la mia candidatura - ha spiegato -. Una candidatura unitaria che fa giustizia a quello che chiediamo a Roma come Pd. Io non mi sono preoccupato di essere segretario avendo una maggioranza prestabilita - ha aggiunto Foschi -. Penso che dobbiamo rompere la gabbia in cui partito si è chiuso e che limita le sue potenzialità, e questo vuol dire fare discussioni di merito e si determinare maggioranze e minoranze con uno spirito diverso. Il primo congresso che farò sarà domani a San Basilio", ha concluso. (Rer)