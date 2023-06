Banche: Sabatini (Abi), perseguire con convinzione Testo unico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va perseguita con convinzione l'adozione di un Testo unico bancario europeo, un insieme cioè di regole uniformi che consenta a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni, su un campo da gioco livellato. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in occasione dell’audizione sul decreto "Salva-infrazioni" in commissione Politiche Ue al Senato. “Occorre intensificare gli sforzi per pervenire a una cornice normativa completa, chiara e uniforme in ambito europeo, presupposto di un settore bancario realmente integrato”, ha aggiunto. (Rin)