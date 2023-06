Pd: Leodori, a Roma sfide importanti, riportare decoro e servizi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sfide importanti "aspettano in primo luogo la Capitale e il nostro sindaco, Roberto Gualtieri" e sono "tornare a offrire ai romani livelli di decoro e servizi all'altezza della nostra Capitale" ma anche "Giubileo 2025 e l'altro grande evento che ci auguriamo tutti possa essere ospitato dalla Capitale: Expo 2030". Lo ha detto il neo eletto segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori, nel corso dell'insediamento della nuova Assemblea regionale del Pd Lazio, in corso a Spazio Novecento all'Eur. "Sulla riuscita di queste sfide è in gioco non solo il successo di una amministrazione quanto la sopravvivenza di una prospettiva riformista a Roma", ha aggiunto. (Rer)