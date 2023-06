Ue: Borrell, aumento Fondo europeo per la pace non è solo per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della dotazione del Fondo europeo per la pace di 3,5 miliardi di euro non sarà destinata solo all'aiuto dell'Ucraina. A dirlo è stato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. "Dobbiamo subito chiarire che non si tratta solo dell'Ucraina. Coprirà tutte le attività del Fondo europeo per la pace, anche in Africa o nei Balcani occidentali, e in qualsiasi altro luogo in cui stiamo sostenendo i nostri partner", ha detto. (Beb)