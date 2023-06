Milano: Centinaio, Tub in città aiuta imprese centrali per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assegnazione a Milano della Terza sezione del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) rappresenta un riconoscimento della reputazione internazionale dell'Italia. Va dato atto al governo di essersi mosso con grande abilità diplomatica e capacità di fare squadra per portare a casa un risultato tutt'altro che scontato. Oltre all'importante indotto che ne deriverà in termini economici e occupazionali, le deleghe assegnate alla Sezione del Tub che sarà ospitata in Italia incontrano le esigenze delle nostre imprese in settori economici vitali, come quelli agroalimentare, farmaceutico, fitosanitario, della moda. Avere a disposizione una sede a Milano consentirà di tutelare più facilmente i brevetti in questi campi, riducendo l'impegno e i costi necessari". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega). (Rin)