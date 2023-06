Materie prime: Urso, riaprire i giacimenti chiusi 30 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In Italia bisogna riaprire i giacimenti di materie prime critiche, chiusi 30 anni fa, “perché su questo si basa l’autonomia dell’Europa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in conferenza stampa a Berlino con i ministri dell’Economia di Germania e Francia. In Italia secondo Urso sono presenti almeno 16 materie prime critiche su 34 totali. Il governo ha lanciato un tavolo di lavoro “per mappare le nostre miniere”, che oggi si trovano quasi tutte in aree protette, ha aggiunto il ministro. “Abbiamo uno dei più importanti giacimenti di cobalto, ma anche litio, manganese e rame”, ha osservato Urso, secondo cui a livello europeo serve un’accelerazione delle procedure per riaprire tali miniere. L’Italia, ha detto ancora il ministro, può avvantaggiarsi delle grandi competenze sul riciclo e riuso delle materie prime critiche. Urso ha poi evidenziato come il fondo strategico italiano godrà di uno stanziamento da un miliardo di euro e avrà un effetto moltiplicatore. (Res)