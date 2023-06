Lavoro: sottoscritto accordo tra ministero e "Distretto Italia", 45 grandi aziende per 10 mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ad Anpal Servizi, hanno firmato oggi un accordo con il Consorzio Elis per inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di orientamento e formazione, persone a rischio di povertà ed emarginazione e soggetti che si avvalgono di misure di sostegno sociale. Tra questi, anche i beneficiari dell'assegno di inclusione che sono attivabili al lavoro. L'accordo è stato presentato oggi a Roma dal Ministro del Lavoro, alla presenza delle aziende del Consorzio, e crea un canale diretto di collaborazione tra enti pubblici e "Distretto Italia", il progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro, partito all'inizio dell'anno su iniziativa di 45 imprese italiane, Agenzie per il Lavoro e altri enti, riuniti nel Consorzio Elis sotto la presidenza di turno di Autostrade per l'Italia. A oggi hanno aderito anche: 3TS, A2A, Acciaierie d'Italia, Adecco, Bain & Company, Best Engage, Bnl Bnp Paribas, Boston Consulting Group, Capgemini, Cisco, Confimprese, Dell Technologies, eFM, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Fmts Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, Htdi, Impresa Pizzarotti, Italiaonline, Gruppo Fnm, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, OpenEconomics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, Scai Solution Group, Siram Veolia, Site Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synapsis, Synergie, Tim, Trenord e Umana Sono 10.000 le posizioni vacanti individuate in fase di avvio del progetto dalle aziende che aderiscono a "Distretto Italia", soprattutto nei settori telecomunicazioni, energia, costruzioni e trasformazione digitale. Nell'aprile scorso sono partiti i primi corsi di formazione per le figure maggiormente cercate: posatori di fibra ottica, programmatori software, manager di cantiere e impiantisti elettrici. Tutti i percorsi di orientamento e formazione sono gratuiti e hanno una durata che varia dalle 5 alle 20 settimane. Per candidarsi è possibile compilare il modulo elettronico disponibile sul sito www.distrettoitalia.elis.org. (segue) (Com)