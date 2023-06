Materie prime: ministro Economia tedesco, tavolo di lavoro su economia circolare con Italia e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Italia e Francia intendono costituire un tavolo di lavoro sull‘economia circolare. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante la conferenza stampa che sta tenendo a Berlino con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità digitale francese, Bruno Le Maire. Secondo quanto comunicato dal dicastero di Habeck, i tre si sono incontrati per “identificare misure comuni” con cui i rispettivi Paesi possono “migliorare” la collaborazione per un approvvigionamento “sicuro e sostenibile” delle materie prime, “in particolare di quelle critiche”, ai fini del rafforzamento del settore industriale europeo. All'incontro hanno preso parte imprese tedesche, italiane e francesi. Per l'Italia erano presenti Leonardo, Fincantieri, Enel e StMicroelectronics. (Geb)