Casa: Maiorino (M5s), governo inerte, Salvini vuole nuovo piano di cementificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è completamente inerte rispetto al caro-affitti, al caro-mutui e all'inflazione che sta galoppando alle stelle. E si accanisce su chi è già fragile, come ha dimostrato con il reddito di cittadinanza. Il ministro delle Infrastrutture Salvini ha detto oggi le seguenti parole: "Rimetteremo mano dopo decenni a un nuovo piano case perché serve un nuovo piano di edilizia non vecchia ma nuova". Innanzitutto viene da dire: buongiorno ministro Salvini. Poi è chiaro che il governo ha in mente tanto per cambiare solo un piano di cementificazione. Uno dei problemi curiosi del paese è che ci sono persone che non riescono ad accedere ad alloggi o affitti ragionevoli, ma poi abbiamo un'infinità di case sfitte, con uno dei patrimoni immobiliari più vetusti d'Europa. Con la nostra mozione, nel primo punto, chiediamo un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica a consumo di suolo zero. Il governo non pensi con questa scusa di fare quindi favori agli amici degli amici. I 15 miliardi che Salvini vuole mettere sul ponte sullo Stretto, provi a metterli in un piano di rigenerazione urbana". Lo ha detto Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5s al Senato, intervenendo nel corso della conferenza stampa di presentazione della mozione M5s depositata oggi per chiedere al governo impegni precisi in tema di politiche abitative.(Rin)