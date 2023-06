Droga: Meloni, è emergenza su fenomeno, basta indifferenza e ripetitori spenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attorno a questa scadenza “c’è stata indifferenza e dunque non è scontato esser qui oggi: si è preferito tenere i riflettori spenti sul fenomeno della droga, sulle dipendenze patologiche, su un’emergenza di cui fingiamo di accorgerci solo quando arriva la tragedia”. Lo ha chiarito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo i lavori del convegno "Giornata mondiale contro le droghe”, alla Camera dei deputati. La stessa ha parlato di “indignazione a intermittenza che dura lo spazio di una notizia e poi scompare molto spesso senza neanche citare la causa che ha portato a quella tragedia, ovvero la droga e la dipendenza, come abbiamo visto anche in queste settimane”, ha aggiunto. (Rin)