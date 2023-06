I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: le Rsf conquistano il quartier generale delle forze di riserva dell'esercito - Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno preso il controllo del quartier generale delle forze di riserca centrale dell'esercito a Khartum e della base di Wad Khogali, usata per l'addestramento. Lo hanno annunciato fonti delle Rsf, aggiungendo di aver sequestrato un gran numero di veicoli ed armi: secondo i miliziani, la doppia operazione si è conclusa con il sequestro di 160 veicoli carichi di armi, di 75 blindati, 27 carri armati e di un numero imprecisato di munizioni, elementi militari ed altri prodotti logistici. A commento della conquista effettuata, le Forze armate sudanesi (Saf) hanno accusato le Rsf di aver violato il diritto internazionale attaccando le forze di riserva dell'esercito, nei fatti agenti della polizia tenuti in riserva per operazioni - dice l'esercito - mai collegate ad interventi militari. "In palese violazione delle leggi internazionali e delle regole di guerra, domenica la milizia ribelle ha preso il controllo di uno dei quartier generali della polizia sudanese dopo averlo attaccato per tre giorni consecutivi", si legge in un comunicato delle Saf, secondo le quali l'abuso consiste nel fatto che "le strutture di polizia in tutto il mondo sono strutture di servizio non collegate ad operazioni militari". "Il colpire la questura non è una vittoria militare per una milizia che non esita a commettere ogni tipo di violazione, ma una sconfitta morale e un palese attacco alle istituzioni statali che si occupano di proteggere i civili, che richiede condanna e disapprovazione" aggiungono le Saf. (segue) (Res)