I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Somalia: Consiglio Ue conferma impegni su partenariato rafforzato - Il Consiglio dell'Ue, riunito con i ministri degli Esteri a Lussemburgo, ha approvato oggi delle conclusioni che ribadiscono l'impegno dell'Ue nel partenariato di lunga data con la Somalia, nonché la volontà di approfondire la cooperazione strategica. Nel testo approvato, il Consiglio elogia il governo federale somalo per gli sforzi compiuti per costruire un Paese stabile e pacifico e per garantire la transizione verso la sicurezza, in linea con i pertinenti mandati del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché per l'ambizioso programma di riforme. Le conclusioni sottolineano che il partenariato dell'Ue con la Somalia si concentra ora sull'attuazione della "tabella di marcia operativa congiunta Ue-Somalia - Un impegno rinnovato e mirato" e sul mantenimento della dinamica positiva. "Mentre continuano i progressi in ambito politico, di sicurezza e socio-economico, l'Ue sottolinea l'importanza per la Somalia di far progredire ulteriormente il buon governo, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e all'impunità e la promozione e la protezione dei diritti umani", si legge in una nota del Consiglio Ue. L'Unione europea, conclude il comunicato, "continuerà a mobilitare il suo intero strumentario a sostegno della Somalia, anche attraverso lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Ndici-Global Europe), il Global Gateway, l'assistenza umanitaria, nonché le missioni e le operazioni del Fondo europeo per la pace e della Politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc)". (segue) (Res)