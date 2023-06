I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: ambasciata indiana denuncia furto di passaporti e tentata estorsione - Dei "malintenzionati" si sono introdotti nei locali dell'ambasciata indiana a Khartum, in Sudan, rubando i passaporti di diversi connazionali e minacciando i loro titolari di riconsegnarli solo previo pagamento. Lo ha denunciato ai media regionali la rappresentanza diplomatica indiana, le cui funzioni sono state trasferite il mese scorso a Port Sudan per ragioni di sicurezza. La fonte diplomatica ha precisato di aver tentato senza successo nelle ultime settimane di recuperare i documenti abbandonati nella capitale, e denunciato la tentata estorsione da parte dei "malfattori". “Questa richiesta (di denaro per riavere il passaporto) da parte di malintenzionati, che potrebbero aver fatto breccia nelle sedi diplomatiche e sfruttato l'attuale crisi, è illegale. L'ambasciata dell'India non approva questo atto", si legge nel comunicato indiano, in cui si precisa che chi cederà alla richiesta sarà ugualmente ritenuto implicato in azioni illegali. L'ambasciata indiana ha quindi annunciato l'adozione di "misure legali necessarie contro le persone che hanno violato le nostre sedi diplomatiche". Il governo indiano ha avviato di recente "l'operazione Kaveri" per evacuare oltre 3 mila suoi connazionali dal Sudan, dove dal 15 aprile fervono i combattimenti fra due fazioni rivali dell'esercito. La scorsa settimana, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto l'immediata cessazione dei combattimenti dopo un incontro sugli ultimi sviluppi. Secondo diverse stime, da aprile nel Paese sono state uccise quasi 3 mila persone, mentre l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) ha confermato lo sfollamento di quasi 2 milioni di residenti, 60 mila dei quali fuggiti all'estero. (segue) (Res)