I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudan: Onu, oltre 10 mila persone ottengono lo status di rifugiato in Sud Sudan - Più di 10 mila persone in fuga dalla guerra in Sudan sono state accolte come rifugiate nel vicino Sud Sudan. Lo riferisce l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha), aggiungendo che in totale 130 mila persone in fuga dalla guerra hanno scelto il Sud Sudan come rifugio dallo scorso 15 aprile, giorno in cui sono scoppiati i combattimenti. Secondo l'ufficio Onu, l'afflusso di persone sta aggravando una già complicata situazione umanitaria e continuerà ad aumentare. Fra le persone in arrivo in Sud Sudan ci sono minori non accompagnati, anziani, persone con disabilità, persone con bisogni medici urgenti, donne incinte, oltre a numerose vittime di violenze. Secondo i dati finora disponibili, l'Egitto è il Paese che dall'inizio del conflitto ha accolto il maggior numero di persone in fuga dal Sudan, circa 255 mila. Seguono il Sud Sudan (130 mila) e il Ciad (120 mila). (segue) (Res)