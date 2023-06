I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Africa: Lavrov, Wagner continueranno operazioni in Mali e Repubblica Centrafricana - Il gruppo paramilitare russo Wagner continuerà le sue operazioni di addestramento in Mali e in Repubblica Centrafricana nonostante la fallita insurrezione avviata dal suo leader Evgenij Prigozhin nel fine settimana. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. I mercenari di Wagner "lavorano lì come istruttori. Questo lavoro, ovviamente, continuerà", ha detto Lavrov in un'intervista all'emittente russa "Rt", aggiungendo che la rivolta non influenzerà i legami della Russia con "partner e amici". Dopo la ribellione di Prigozhin contro i vertici delle Forze armate russe sul web si sono diffuse notizie sull'intenzione del gruppo Wagner di lasciare le postazioni in Africa e in Siria, per rientrare in Russia. Nella Repubblica Centrafricana, la compagnia ha avuto un ruolo fondamentale nel sostenere le autorità e il presidente, Faustin-Archange Touadera, contro i gruppi armati ribelli, oltre a sorvegliare le miniere d’oro e di diamanti del Paese. Il gruppo Wagner era stato inviato nel Paese da Mosca, cui Touadera chiese aiuto durante l’avanzata di una coalizione di fazioni armate verso la capitale, Bangui, nel 2020, che minacciava di rovesciare il governo. Il dispiegamento dei mercenari della compagnia, inoltre, spinse, di fatto, il contingente francese al ritiro. (Res)