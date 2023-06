© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Italia: ambasciatore Alberini presenta lettere credenziali a presidente Consiglio presidenziale - L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha presentato oggi le proprie lettere credenziali al presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, nel corso di una cerimonia svoltasi a Tripoli. Lo si apprende da un messaggio diffuso via Twitter dalla rappresentanza diplomatica italiana in Libia. “Mi impegnerò con entusiasmo per rafforzare ulteriormente i legami tra il popolo italiano e quello libico, nel segno dell’amicizia, della reciproca apertura e del genuino spirito di una collaborazione paritaria e di mutuo beneficio”, si legge nel tweet. L’ambasciatore Alberini ha inoltre lodato i grandi sforzi e il notevole lavoro sulla riconciliazione nazionale portato avanti dal Consiglio presidenziale. (segue) (Res)