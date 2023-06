I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: presidente Al Sisi condivide dichiarazioni di Macron su Nuovo patto finanziario globale - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, condivide le dichiarazioni dell’omologo francese, Emmanuel Macron, per la promozione di un "mondo più giusto e sostenibile" e ribadisce il suo sostegno ai principi approvati al vertice di Parigi per il Nuovo patto finanziario globale, tenutosi il 22 e il 23 giugno nella capitale francese. Lo si legge in un comunicato pubblicato su Facebook dal portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica d'Egitto, Ahmed Fahmy. A margine del vertice internazionale di Parigi, Al Sisi ha sottolineato l'importanza che i partner comprendano le condizioni dell'Egitto e dei Paesi in via di sviluppo. "Prima della pandemia di Covid-19 e del conflitto russo-ucraino era in atto un piano per la gestione del debito, ma dopo gli avvenimenti degli ultimi tre anni l'Egitto e altri Paesi hanno bisogno di una maggiore comprensione da parte dei partner", ha affermato il presidente egiziano. "C'è bisogno di sviluppare le politiche delle agenzie di finanziamento multilaterale e di aumentare il loro coordinamento con le agenzie di rating del credito", ha aggiunto. Al Sisi ha poi sottolineato l'importanza di riformare il sistema finanziario globale, inclusi la "redistribuzione dei diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Fmi) e la sospensione o l'annullamento delle commissioni extra in tempi di crisi". (segue) (Res)