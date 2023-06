I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidente Israele Herzog condanna "atti di vendetta" dei coloni contro palestinesi - Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha condannato gli "atti di vendetta" compiuti dai coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania sulla scia dell'attacco avvenuto contro l'insediamento ebraico di Eli lo scorso 20 giugno. Lo ha dichiarato oggi Herzog durante la cerimonia d'onore del Servizio di sicurezza interna israeliano, Shin Bet, e ha anche espresso preoccupazione per "l'aumento dell'uso di un linguaggio violento all'interno della società israeliana". "Ho notato un aumento significativo dell'uso di parole violente nella vita pubblica israeliana", ha affermato il presidente israeliano, mostrando preoccupazione per il rischio che "questa aggressività si traduca in violenza fisica, portando a possibili spargimenti di sangue". Nel corso del discorso Herzog ha condannato sia l'attacco di Eli, definendolo "un atto di terrorismo brutale che ha causato la morte di innocenti israeliani" sia la violenza e le rivolte "violente, brutali e incontrollate" dei coloni. (segue) (Res)