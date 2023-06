© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Assad, sforzi occidentali contro ripristino sicurezza "non avranno successo" - I tentativi occidentali di contrastare il ripristino della sicurezza e della stabilità in Siria non avranno successo. Lo ha dichiarato il presidente siriano, Bashar al Assad, durante il suo incontro con il viceministro degli Esteri della Russia, Sergey Vershinin, ribadendo il “sostegno della Siria alla posizione russa sulla crisi ucraina” e il “rifiuto di tutti i tentativi occidentali di inimicarsi Mosca in questo contesto”. Secondo l'agenzia di stampa statale siriana “Sana”, Assad e Vershinin hanno discusso delle relazioni siro-russe, nonché delle questioni legate all'antiterrorismo e degli sforzi congiunti per il ritorno dei rifugiati siriani nel loro Paese. Da parte sua, Vershinin ha trasmesso ad Assad l'apprezzamento del presidente russo, Vladimir Putin, per lo stato delle relazioni tra i due Paesi e ha sottolineato la necessità di "entrare in una nuova fase delle relazioni internazionali alla luce del timore degli Stati Uniti e dei loro alleati di perdere il controllo politico ed economico del mondo". Il viceministro russo ha elogiato “i recenti successi politici della Siria a livello arabo e internazionale” e l'importanza del coordinamento russo-siriano, sottolineando il continuo sostegno della Russia alla Siria nella “difesa della sua sovranità e integrità territoriale”. (segue) (Res)