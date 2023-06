© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: Pil cresce del 3,9 per cento nel primo trimestre, settore non petrolifero al 6,1 per cento - Il prodotto interno lordo di Abu Dhabi è cresciuto del 3,9 per cento nel primo trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi dal Centro statistico di Abu Dhabi (Scad), secondo cui nel primo trimestre il Pil non petrolifero è cresciuto del 6,1 per cento. A trainare la crescita del Pil non petrolifero, i dati dei settori delle costruzioni, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei trasporti, dello stoccaggio e dei servizi finanziari e assicurativi. Secondo le stime, il Pil non petrolifero (a prezzi costanti) ha superato il valore trimestrale più alto degli ultimi nove anni, raggiungendo i 146 miliardi di dirham (circa 36,45 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2023 rispetto ai 137,7 miliardi di dirham (circa 34,38 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2022. (Res)