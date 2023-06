© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Vietnam: incontro tra premier a Pechino, firmati accordi di cooperazione - Cina e Vietnam hanno convenuto di espandere la cooperazione in aree chiave, di intensificare il coordinamento nei forum regionali e internazionali, nonché di gestire adeguatamente le controversie marittime. Lo riporta la piattaforma di informazione "Vietnam Plus", dando conto del colloquio intercorso oggi a Pechino tra i primi ministri dei due Paesi, il vietnamita Pham Minh Chinh e il cinese Li Qiang. Dopo uno scambio di opinioni "franco e approfondito" sul rafforzamento del partenariato strategico globale e su questioni di interesse comune, i premier hanno assistito alla firma di quattro accordi di cooperazione, i cui dettagli non sono stati divulgati. Durante il confronto, Li ha ribadito che la Cina considera il Vietnam "prioritario" nella sua politica estera e ha espresso sostegno al processo d'industrializzazione e ammodernamento nello Stato del Sud-est asiatico. (segue) (Res)