- Pakistan: tre ufficiali tra cui un generale licenziati per le violenze di maggio - L’esercito del Pakistan ha licenziato tre ufficiali, tra i quali un generale, per non aver impedito gli attacchi a siti militari avvenuti il mese scorso a seguito dell’arresto dell’ex primo ministro Imran Khan. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il portavoce Ahmad Sharif Chaudhry, senza fornire i nomi dei tre ufficiali in questione. Si tratta comunque di un’ammissione rara per i vertici delle forze armate pachistane, che in genere non danno conto delle misure disciplinari e delle inchieste al loro interno. Chaudhry ha anche fatto sapere che 102 persone sono attualmente sotto processo nei tribunali militari in relazione alle violenze del mese scorso. (segue) (Res)