Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,06 per cento nel 2023 (3)

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima dell'inflazione del paese nel 2023 al 5,58 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 23 maggio, dal dipartimento di politica economica (Spe). La precedente stima, che proiettava l'inflazione al 5,31 per cento, era stata presentata a marzo. Nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione pubblicato il 30 marzo la Bc prevede che il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con l'inflazione al 5,8 per cento. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alla proiezione di inflazione al 5 per cento presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a dicembre. La stima del ministero è in linea con quella presentata lo stesso giorno dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo cui il Brasile chiuderà il 2023 con un'inflazione al 5,4 per cento. (Brb)