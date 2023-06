Lazio: Trombetti (Pd), bene Rocca su sgomberi, occorre criterio di equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tavolo con il prefetto di Roma e la Regione Lazio sul piano sgomberi "è una buona notizia, da tempo chiediamo che venga applicato un principio di equità che risponda ai reali bisogna abitativi, è impensabile continuare a destinare case Ater a chi ha redditi importanti e altre proprietà". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino Yuri Trombetti del Pd, presidente della commissione Patrimonio di Roma Capitale. "Andiamo avanti senza sosta per ripristinare la legalità e garantire a tutti una casa, salvaguardando in primis le persone meritevoli di tutela, come anziani, persone con disabilità, figli minori e basso reddito - spiega -. A breve convocheremo una commissione Patrimonio, e inviteremo anche il presidente Rocca, per stabilire insieme regole e priorità degli sgomberi, assicurando pieni diritti per tutti". (Com)