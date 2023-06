Milano: Tancredi (assessore Rigenerazione Urbana), momento favorevole a investimenti sostenibili, prevediamo sesta linea metropolitana e nuovi mezzi elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ha condizioni di contesto difficili a livello climatico e geografico ma "sostenibilità amblientali e sviluppo economico tra le più importanti d'Europa". A dirlo è Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana Milano, intervenendo all'evento 'Futuro Direzione Nord, l'innovazione che serve'. "Il 4 luglio - prosegue Tancredi - inaugureremo la nuova tratta M4, ora abbiamo il 43 per cento di piste ciclabili e a questo va integrata una politica di tipo energetico. Siamo la prima grande città italiana sulle politiche ambientali". L'assessore ha ricordato come ci sia anche un costo per la sostenibilità, e che bisogna valutare se gli incentivi creati siano sufficienti. "Oltre alla linea 4 - conclude nel suo intervento Tancredi - ci sono altre collaborazioni con FS in ottica urbana con la cintura ferroviaria, in previsione una sesta linea metropolitana che intercetti tutte le radiali delle linee esistenti e la sostituzione di tutta la flotta con dei mezzi elettrici. Milano è una città che sta cercando di investire moltissimo nel trasporto pubblico, scaricando zone della città già abbastanza dense con nuove piazze e parchi. È un momento molto favorevole".(Rem)