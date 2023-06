Ue: Coldiretti, bene 60 milioni Pac su alluvione, ma serve di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo segnale per la ripartenza delle aziende agricole nei territori colpiti dalla terribile alluvione in Romagna, ma bisogna fare molto di più a fronte di oltre centomila ettari coltivati seppelliti dalla violenza delle acque sotto una crosta di limo e sabbia. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla proposta della Commissione europea al Comitato per l'Organizzazione comune mercati agricoli degli Stati membri per un pacchetto di aiuti straordinari da 330 milioni per gli agricoltori, con 60,5 milioni per l'Italia che potranno triplicare con contributo nazionale. Il sostegno dovrà arrivare con misure per i settori più colpiti, quali allevamento, ortofrutta, vino, cereali e semi oleosi. Erogazioni ammissibili – spiega Coldiretti - solo se i pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 2023. "Occorre tagliare i tempi della burocrazia per fare arrivare il più in fretta possibile gli aiuti europei alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione" ha chiesto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Le importanti misure varate dal governo e dall'Europa per imprese e lavoratori colpiti dall'alluvione sono un primo passo ma per affrontare l'emergenza – evidenzia Coldiretti – saranno necessari ulteriori sforzi e risorse, anche con il contributo dell'Unione Europea che in passato ha mobilitato oltre 8,2 miliardi di euro per interventi su calamità in 24 Stati membri negli ultimi venti anni attraverso il Fondo di Solidarietà. Per l'ultima alluvione avvenuta nel 2021 in Germania sono stati stanziati complessivamente 613 milioni di euro. (segue) (Com)