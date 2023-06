Droga; Gasparri (FI), agire sul piano del recupero e prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "In tutto il mondo oggi si celebra la Giornata della lotta alla droga. Bisogna farlo contrastando con forza e decisione ogni delirio in favore della legalizzazione della cannabis". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, che prenderà parte all'incontro organizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. All'incontro parteciperanno il presidente della Camera Fontana, il ministro per lo sport e i Giovani Abodi, il viceministro del Lavoro Bellucci, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e concluderà i lavori la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno inoltre presenti alcuni testimonial nella lotta alla droga. "Anche la recente tragedia romana degli sciagurati youtuber di Casal Palocco, che hanno ucciso un bambino di cinque anni, ha dimostrato che questi sventurati facevano uso di cannabis. Sostanza tutt'altro che irrilevante e che deve continuare ad essere messa al bando", prosegue. "Ma bisogna agire di più sul piano della prevenzione e del recupero. A partire dall'Italia bisogna applicare le leggi che consentono alle persone che subiscono condanne, anche significative e che si trovano in condizione di tossicodipendenza, di uscire dal carcere se accettano un programma di recupero presso una comunità. Possiamo far uscire dagli istituti di pena italiana migliaia di persone che accettino un percorso verso la vita", sottolinea. "Quindi chi combatte le droghe è il vero garante di un'azione tesa al recupero delle persone affette dalle dipendenze. Invece chi vuole legalizzare la droga vuole favorirne la circolazione, alimentando in questo modo anche l'attività delle cosche. E, infatti, noto che la criminalità ricava i suoi maggiori proventi non dalla cannabis, ma da altre sostanze come l'eroina, la cocaina e le droghe chimiche. Peraltro molti minorenni che consumano cannabis accederebbero comunque al mercato illegale, se si facessero le sventurate scelte di regolamentazione dell'uso di marijuana. Dobbiamo quindi agire contro ogni droga, contro ogni dipendenza e rilanciare l'azione delle comunità terapeutiche di recupero e favorire l'uscita dal carcere di tutti coloro che vorranno andare verso la vita. Bisogna celebrare la Giornata della lotta alla droga non soltanto con parole ed annunci enfatici, ma con fatti ed azioni concrete, come il nuovo governo italiano ha dimostrato di sapere e di voler fare", conclude Gasparri. (Com)