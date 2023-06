Laos-Malesia: premier Anwar Ibrahim in visita a Vientiane oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, accompagnato da una delegazione, è arrivato oggi a Vientiane per una visita di due giorni su invito dell’omologo del Laos, Sonexay Siphandone, che incontrerà domani. Lo riferisce l’agenzia di stampa malesiana “Bernama”. I due premier dopo il colloquio presenzieranno alla firma di un memorandum di cooperazione in materia di trasporti e terranno una conferenza stampa congiunta. Il leader di Kuala Lumpur, inoltre, sarà ricevuto dal presidente laotiano, Thongloun Sisoulith, e dal presidente dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, Saysomphone Phomvihane. È in programma, inoltre, un incontro con la comunità malesiana locale. L’arrivo di Anwar è stato preceduto da un colloquio tra i ministri degli Esteri dei due Paesi: il laotiano Saleumxay Kommasith e il malesiano Zambry Abdul Kadir.(Fim)