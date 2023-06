Cina: vicesegretaria Onu Mohammed in visita, focus su finanziamenti allo sviluppo e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, ha iniziato ieri una visita in Cina allo scopo di tenere "discussioni approfondite" sulla cooperazione bilaterale, i finanziamenti allo sviluppo e la sostenibilità. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, in conferenza stampa, precisando che il tour della funzionaria Onu toccherà Shanghai e la provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, per poi proseguire nella regione autonoma settentrionale della Mongolia Interna. "Come forte sostenitore e contributore chiave al lavoro delle Nazioni Unite, Pechino auspica che la visita consolidi ulteriormente la cooperazione Cina-Onu. Siamo pronti a collaborare con l'organismo per dare un contributo ancora maggiore alla pace mondiale, allo sviluppo comune" e al conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha concluso.(Cip)