Droga: Fontana, minano fondamenta società, ribadire impegno per contrasto

- e droghe minano le fondamenta della società, delle famiglie, delle relazioni umane e ormai, purtroppo, colpiscono persone sempre più giovani. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo i lavori del convegno "Giornata mondiale contro le droghe” nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. “E’ essenziale aiutare coloro che soffrono di questa schiavitù”, ha aggiunto il presidente Fontana ricordando l’alto numero di vittime negli ultimi anni, che è “assolutamente inaccettabile. Dobbiamo spingere sempre più sulla prevenzione” anche attraverso “campagne di comunicazione per rendere i giovani consapevoli dei danni che le droghe provocano”. La droga “non uccide solo chi ne fa uso ma fa vittime anche fra chi si incontra casualmente sulla propria strada”, ha poi rimarcato il presidente rinnovando “l’impegno delle istituzioni per liberare la società dalla schiavitù della droga e per ribadire che la lotta agli stupefacenti è una priorità”. (Rin)