Cooperazione: Tunisia, Aics chiude il progetto Nemo Kantara per sviluppo comunità costiere nel sud del Paese

- Organizzata dalla sede italiana del Ciheam (Centro internazionale di superiori studi agronomici mediterranei) in collaborazione con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Tunisi, si è svolta questa mattina la cerimonia di chiusura di Nemo Kantara, un progetto della Cooperazione italiana volto a migliorare e diversificare i modelli di produzione e consumo in vista di una crescita economica positiva e sostenibile nelle zone costiere della Tunisia. Lo riferisce un comunicato stampa di Aics Tunisi. Alla cerimonia, che si è svolta presso l’Hotel Laico di Tunisi, hanno preso parte Hechmi Messaoui, direttore generale dell’Instm e presidente facente funzione e Amministratore delegato di Apip, in rappresentanza del ministro dell’Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, Fabrizio Saggio, ambasciatore d’Italia a Tunisi, Andrea Senatori, il direttore di Aics Tunisi, lo staff del Ciheam Bari accompagnato dal suo vice direttore, Biagio Di Terlizzi, e dal coordinatore del progetto Stefano Carbonara, nonché i partner coinvolti nella il progetto (Dgpa, Crda, Apip, Gipp, Avfa, Apal). Finanziato con 5 milioni di euro dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) attraverso l’Aics, “Nemo Kantara – Stabilizzazione e sviluppo socio-economico delle regioni costiere tunisine” è stato realizzato per tre anni nei governatorati di Gabès e Médenine dal Ciheam di Bari, in stretta collaborazione con il ministero tunisino dell’Agricoltura, della Pesca e delle Risorse idrauliche. (segue) (Com)