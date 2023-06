Camera: domani audizioni associazioni ed esperti su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 27 giugno, la commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, svolge le seguenti audizioni informali: ore 11 rappresentanti di Federcasse; ore 11:15 rappresentanti dell'associazione San Precario; ore 11:30 Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'università di Roma "La Sapienza"; Alessandro Bellavista, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'università di Palermo; Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'università di Verona. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)