Camera: domani audizione esperti su illeciti agro-alimentari

- Domani, 27 giugno, la commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari", svolge le seguenti audizioni informali, in videoconferenza: ore 11 Vincenzo Pacileo, sostituto procuratore Tribunale di Torino; ore 11:15 Marco Capozi, responsabile Dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna agroalimentare; ore 11:30 rappresentanti di Agrinsieme, Antonio Vincenzi, coordinatore dell'area legale e legislativa di Confagricoltura, Marco Barbetta, responsabile dell'ufficio studi e analisi economico-legislative della Confederazione italiana agricoltori (Cia), Federica Agati, responsabile del settore legislativo e rapporti con il Parlamento di Copagri, Matteo Milanesi, responsabile ufficio legislativo e sindacale di Confcooperative Fedagripesca; Flavia Binda, responsabile settore zootecnia e lattiero-caseario di Legacoop agroalimentare. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)