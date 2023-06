Rpt - Pnrr: Salini (Webuild), valorizzare giovani uno dei grandi obiettivi del piano, da noi investimento di 1,2 milioni nella formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - Ruolo primario per la formazione tecnico-professionale per la realizzazione del PNRR e la crescita della produzione dell'Italia in uno scenario globale in continua evoluzione. È quanto emerso nel corso dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Milano sul tema "L'evoluzione del settore delle Infrastrutture: la formazione dei giovani", organizzato da Webuild, presso la sede del Corriere della Sera, e che ha visto la partecipazione di Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild e Massimo Ferrari, Direttore Generale Webuild. "Una delle svolte decisive che il Paese deve intraprendere è che l'istruzione tecnico-professionale diventi un canale formativo di serie A: fra non molto faremo una riforma importante in questo settore, per dare una chance a tanti ragazzi che oggi magari non hanno opportunità di successo formativo. Abbiamo bisogno di una rete di scuole di eccellenza per far decollare le opere" dichiara il Ministro Giuseppe Valditara. (segue) (Com)