Rpt - Pnrr: Salini (Webuild), valorizzare giovani uno dei grandi obiettivi del piano, da noi investimento di 1,2 milioni nella formazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Webuild, insieme ai percorsi di formazione già in essere, lanceremo presto un piano di recruiting per le nuove generazioni e i non occupati e per chi vuole riposizionarsi sul mercato del lavoro in un settore molto attraente come quello delle Infrastrutture, da Nord a Sud. La formazione avverrà lavorando in cantieri che fanno dell'innovazione uno dei pilastri della crescita del Gruppo", ha continuato Salini. Il Gruppo Webuild è presente in Italia con 31 progetti e 16 mila persone occupate, tra personale diretto e di terzi, di cui 4.500 persone solo al Sud. In Webuild, l'età media delle persone è pari a 38 anni. Gli under 35 rappresentano il 45 per cento della forza lavoro del Gruppo Webuild a livello globale. Il numero è destinato a crescere, in considerazione delle numerose iniziative che Webuild ha in essere per supportare la formazione e la valorizzazione dei giovani, leve essenziali per confrontarsi al meglio con gli obiettivi di crescita collegati all'attuazione del Pnrr. (segue) (Com)