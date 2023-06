Rpt - Pnrr: Salini (Webuild), valorizzare giovani uno dei grandi obiettivi del piano, da noi investimento di 1,2 milioni nella formazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di oggi è stato occasione per proclamare i vincitori della seconda edizione "Premio Alberto Giovannini" per l'innovazione nelle Infrastrutture, premio istituito e promosso da Webuild e intitolato all'economista scomparso nel 2019, già Presidente Webuild. Agli otto giovani premiati sono stati proposti percorsi di inserimento in azienda per crescere all'interno del Gruppo, per le tesi elaborate su temi legati all'innovazione predittiva per la manutenzione delle opere e a strumenti e tecnologie che possono allungarne la vita utile. Premiata anche l'Università degli Studi di Salerno, con una borsa di dottorato triennale. I giovani premiati, di età media di 27 anni, provengono da diverse regioni italiane (Calabria, Campania, Molise, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia). Il Premio Alberto Giovannini è parte del più ampio piano "Webuild Next-Gen", dedicato alla crescita professionale di giovani e maestranze, che include iniziative come il Concorso "Challenge4Sud" o il programma "100 Ingegneri per il Sud Italia" per il coinvolgimento e l'assunzione di giovani provenienti dal Sud Italia e non solo, o la "Scuola di Mestieri", dedicata alle maestranze e a coloro che volessero avviare un apprendistato all'interno di uno dei progetti che il Gruppo ha in corso nel mondo. (Com)