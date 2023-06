Bosnia: domani Assemblea Repubblica Srpska decide su validità legge Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per domani la seduta del Parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) il cui ordine del giorno prevede la discussione di una legge che farebbe cessare la validità delle decisioni della Corte costituzionale centrale del Paese nella stessa entità. "La decisione di domani del Parlamento della Srpska sulla cessazione della validità delle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina sul territorio della Repubblica Srpska è qualcosa per cui mi batto e a cui aspiro", ha affermato il presidente dell'entità, Milorad Dodik, in un'intervista per l'emittente "Rtrs". Dodik ha dichiarato inoltre che l'entità attraverso la proposta di legge "esenta dalla responsabilità penale" verso la legislazione centrale e "protegge dalle istituzioni centrali" chi dovrà agire in base alla nuova disposizione. Il leader serbo ha quindi sottolineato che la Repubblica Srpska ha anche un disegno di legge sul funzionamento della stessa Corte in cui è prevista "l'espulsione dei tre giudici della Corte costituzionale stranieri (decisi dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo)", in modo che la decisione sulla costituzionalità di una legge "debba avere il voto unanime solo di serbi, croati e musulmani". (segue) (Seb)