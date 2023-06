Bosnia: domani Assemblea Repubblica Srpska decide su validità legge Corte costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Paese balcanico ha deciso alcuni giorni fa di sopprimere il requisito sulla presenza di almeno un giudice su due della Repubblica Srpska e tre su quattro della Federazione (entità croata e musulmana) per la validità dei giudizi di costituzionalità delle leggi. Ciò significa che i continui rinvii delle sessioni plenarie dello stesso organo non saranno più possibili e le stesse si potranno tenere in futuro anche se non ci sarà alcun giudice eletto della Repubblica Srpska. Dei nove giudici della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina, quattro sono nominati dalla camera bassa del Parlamento della Federazione, due dall'Assemblea della Repubblica Srpska e tre dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. (Seb)