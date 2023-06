Brasile-Canada: ministro Esteri canadese da oggi in visita di stato a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, riceverà domani, 27 giugno l'omologa del Canada, Melanie Joly, che si trova in visita di stato nel Paese a partire da oggi. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che "nell'occasione dovrebbe essere firmato l'Accordo quadro di cooperazione per la Difesa tra Brasile e Canada". "Con l'incontro, i ministri riprenderanno il dialogo di partenariato strategico. Parleranno di ambiente e cambiamento climatico, commercio e investimenti, diritti umani e popoli indigeni, questioni regionali, in particolare la crisi politica e sociale ad Haiti, oltre la pace e la sicurezza internazionali", si legge nella nota. (segue) (Brb)