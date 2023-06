Droga: Abodi, sport è straordinaria forma di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il gioco di squadra istituzionale è un fattore decisivo per limitare e contrastare il consumo di droga”, specie fra i giovani, in un impegno che deve “rinnovarsi quotidianamente”. Lo ha rimarcato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, nel suo saluto in occasione del convegno "Giornata mondiale contro le droghe”. “A volte la droga fa male non solo a chi le consuma ma anche a persone innocenti che vengono colpite in modo incosciente ed irresponsabile”, ha aggiunto il ministro ricordando come “lo sport sia uno strumento eccezionale” nel contrasto alla diffusione dell’uso di stupefacenti. Perché, ha chiarito, lo sport è “una straordinaria forma di difesa immunitaria” che deve essere sviluppata. (Rin)