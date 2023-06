Turismo: Battaglia (Pd), Santanché imbarazzante sui taxi a Roma, ci parli di lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In replica a quanto sostenuto sui taxi da Daniela Santanché, ministro del Turismo, nel corso di un evento a Milano "parlare di altro e negare il negabile: questo penso a leggere le dichiarazioni dell'onorevole Santanchè sui taxi a Roma. Parlare di turismo. Parlare di Roma. Parlare di tutto senza chiarire i motivi di imbarazzo di un intero Parlamento che da settimane occupano le pagine dei quotidiani. Il mondo alla rovescia, come se il popolo fosse scemo". Lo afferma in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale del Pd. (Com)