- Domani, 27 giugno, alle ore 12, la commissione Difesa svolge l'audizione informale dell'Amministratore delegato di Simmel Difesa S.p.A., Paolo Reginaldi, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)